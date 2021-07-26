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Altın alacaklar dikkat! Flaş değişim, bugün altın fiyatları...
Altın fiyatlarıyla ilgili flaş değişim. Altını olan, altın alacak herkesi ilgilendiriyor. Altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş 'altın fiyatları ne kadar oldu?' diye araştırıyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketlenme içerisinde olan altındaki değişim sürüyor. Peki, 22 ayar bilezik, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?? İşte haberin detayları...
'Altın fiyatları bugün ne kadar' sorusunu milyonlarca vatandaş araştırıyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketlenme içerisinde olan altındaki değişim sürüyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen sarı metaldeki düşüş devam ederken piyasalar bu yönde hareketleniyor.