Süper Lig’in 2021-2022 sezonu 3. Hafta maçları kapsamında Fenerbahçe ile Altay karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip Altay karşısında galibiyet hedefliyorken, Altay Fenerbahçe’yi mağlup etmeyi istiyor. Peki, Altay Fenerbahçe maçı nerde, hangi statta? Altay Fenerbahçe maçı ne zaman, kaçta, hangi kanalda canlı şifresiz mi?

Altay Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? sorularına yanıt aranıyor. Lig’in ilk haftası Kayserispor’u ağırlayan Altay, sahadan 3-0 galip ayrılmıştı. İkinci haftada ise Alanyaspor’a konuk olan Altay, 9 kişi kalan rakibini 4-1’lik skorla mağlup etti. Fenerbahçe ise kalesinde gol görmeden Lig’d 3. haftayı da galibiyetle kapatmak istiyor. İlk hafta Adana Demirspor’a konuk olan Fenerbahçe, tek golle rakibini yenmişti. İkinci hafta ise Antalyaspor’u konuk eden sarı lacivertli ekip, son dakikalarda attığı 2 golle sahadan galip ayrılmıştı. İşte Altay Fenerbahçe maçı…

ALTAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Fenerbahçe maçı 29 Ağustos 2021 Pazar günü saat 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY FENERBAHÇE MAÇI NERDE, HANGİ STATTA?

Altay ve Fenerbahçe, karşı karşıya geleceği Spor Toto Süper Lig maçı, İzmir'da, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu Stadyumu'nda oynanacak.