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Alişan: En sağlam arabayı arıyoruz!

Alişan: En sağlam arabayı arıyoruz! Önceki akşam Arnavutköy'de Okan Kurt ve arkadaşlarıyla bir araya gelen Alişan, mekan çıkışında muhabirlerin sorularını yanıtladı.
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