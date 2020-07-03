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Alişan: Bence kızım olacak

Alişan: Bence kızım olacak Yaşadıkları trafik kazası sonra olanları unutmaya çalıştılarını söyleyen Alişan, "Bunları konuşmayalım artık" dedi.
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