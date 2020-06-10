Ali Arslantaş kimdir? Vali Ali Arslantaş nereli, kaç yaşında? Burdur Valisi Ali Arslantaş biyografisi

Ali Arslantaş kim, sorusuna Burdurlular tarafından yanıt aranıyor. Cumhurbaşkanı Kararnamesiyle yeri değiştirilen 41 ilin valisinden biri de Ali Arslantaş oldu. Erzincan Valisi Ali Arslantaş Burdur Valiliğine atandı. Peki, Ali Arslantaş kimdir? Ali Arslantaş nereli? İşte Burdur Valiliğine atanan Ali Arslantaş biyografisi…

Erzincan Valiliği görevi yürüten Ali Arslantaş, Burdur Valiliğine atandı. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Erzincan Valisi olan Ali Arslantaş hakkında yapılan araştırmalar da arttı. Burdurlular merak içinde, arama motorlarına yöneldi ve şehirlerine atanan yeni Vali Ali Arslantaş kimdir? Vali Ali Arslantaş nereli, kaç yaşında, evli mi? sorularına yanıt aramaya başladı. Ali Arslantaş biyografisi…

ALİ ARSLANTAŞ KİM, NERELİ?

Erzincan Valisi Ali ARSLANTAŞ aslen Kahramanmaraş/Andırın’lı olup, 1975 Osmaniye/Kadirli doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Kadirli’de, lise öğrenimini Sakarya’da tamamladıktan sonra, 1999 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. 2000 yılında Hatay Valiliği’nde Kaymakam adaylığı yaparak, Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. 2001 yılında İngiltere’de İngilizce Dil Eğitimi aldıktan sonra; sırasıyla Pazar (Tokat), Ulubey (Ordu) kaymakam vekilliklerinde bulundu.

2003 yılından itibaren Feke (Adana) Kaymakamı, Musabeyli (Kilis) Kaymakamı, Başkale (Van) Kaymakamı, Amasya Vali Yardımcısı, Altınözü (Hatay) Kaymakamı, Sorgun (Yozgat) Kaymakamı olarak görev yaptıktan sonra 30.05.2016 tarih ve 2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Erzincan Valisi olarak atanmıştır. 10 Haziran 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ali Arslantaş, Burdur Valiliğine atandı.