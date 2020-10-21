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Aleyna Tilki: Sağlam çorabım kalmadı

Aleyna Tilki: Sağlam çorabım kalmadı Geçtiğimiz günlerde yırtık çorapları ile çok konuşulan şarkıcı Aleyna Tilki, “Sağlam çorabım yok” dedi.
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