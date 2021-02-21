ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ALES 2 soru ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM’de!

ALES cevapları ve soruları ile ilgili araştırmalar başladı. ALES/2 oturumu 21 Şubat (bugün) saat 10.15’te başladı. 150 dakika (2,5 saat) süren sınav sona erince, gözler sonuçların açıklanacağı tarihe ve puanlara çevrilirken, cevap anahtarı ve soru kitapçığına yönelik de aramalar arttı. ALES sorularının ve cevaplarının açıklanmasını beklemeye başlayan adaylar, öte yandan sorunun zor olduğu yorumlarını yaptı. İşte ALES soruları ve cevapları hakkında merak edilenler…

ALES cevapları ve soruları ile ilgili aramalar gündemdeki yerini aldı. 2020 ALES/2 oturumu bugün yapıldı. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevapların ayrı ayrı toplanarak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak elde edilecek ham puanları öğrenilecek. Peki, ALES cevap anahtarı ve soruları ne zaman açıklanacak? ALES cevap anahtarı ve ALES sınav soruları ne zaman açıklanacak? ALES 2 soru ve cevapları ile ilgili merak edilenler…

ALES cevap anahtarı ve soruları ne zaman açıklanacak?

ALES sorularının ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı belli değil. En son 16 Ağustos tarihinde yapılan ALES’in soruları ve cevapları 17 Ağustos tarihinde erişime açıldı. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 17 Ağustos 2020 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.

ALES değerlendirme nasış yapılır?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.