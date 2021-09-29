ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM ALES sonuçlarının ilan tarihini açıkladı! İşte ALES/2 sonuç tarihi…

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen ALES sınavı sonuçları merakla bekleniyor. 19 Eylül'de gerçekleştirilen ALES/2 sona erince gözler sonuçlara çevrilmişti. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile ALES/2 sonuç tarihi belli oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül'de gerçekleştirilen 2021 ALES/2 sınavının sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U.Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.

ALES PUAN HESAPLAMA

Cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, görseldeki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

ALES’İN GEÇERLİLİK SÜRESİ

Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.