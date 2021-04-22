Ales sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ALES giriş belgesi 2021

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusu yanıt buldu. ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı'na giriş belgelerini erişime açtı. ÖSYM ALES giriş belgesi 2021 sorgulama ekranı…

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte ÖSYM ALES giriş belgesi 2021

SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, "(2021-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 22 Nisan 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir" denildi.

Ayrıca ÖSYM, sınava girecek adaylara, "02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanacak olan 2021-ALES/1 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Kırgızistan/Bişkek için 02 Mayıs 2021 tarihinde sınav yerel saate göre yapılacağından sınava girecek adaylar, saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır'' uyarısında bulundu.