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Aksakallı Paşa’nın acı günü

ERZURUM (İHA) - |  13 Şubat 2018 Salı - 17:41 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 17:41

2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı’nın Kayınvalidesi Zübeyde Gönül (74), 1 aydır tedavi gördüğü Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde dün akşam saatlerinde vefat etti.


Geçtiğimiz ay kardeşi Sezai Aksakallı’nın vefatıyla sarsılan Zekai Paşa, bu kez de kayınvalidesinin ölüm haberi ile derin bir üzüntü yaşadı.
 
Narmanlı Camii’inde ikindi namazını müteakip Veli Velioğlu hocanın kıldırdığı cenaze namazına, 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı, 9. Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çocukları Mustafa Gönül, Ali İhsan Gönül, Semia Başaran, Nursen Aksakallı, Nurses Gönül Hızlıateş, Nilgün Aydın ve Tuğba Gönül ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 
Zübeyde Gönül’ün cenaze namazı Narmanlı camiinde kılındıktan sonra cenazesi Abdurrahman Gazi Mezarlığına defin edildi.
 
Aksakallı geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da annesini toprağa vermişti.

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