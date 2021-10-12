Akrep Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir? Akrep Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Burçlar insanların pek çok yönden kişilik özelliklerini yansıtmaktadır. Bu nedenle burçların hangi özellikler barındırdıkları kişiler tarafından sıklıkla araştırılmaktadır. Bu burçlardan birisi de akrep burcudur. Akrep burcu özellikle aşk hayatında duygularını başkaları ile paylaşmaktan çekinmezler. Güçlü etkilere sahip olan akrep erkekleri istediklerinde beğendikleri kişilerin gönlünü kapmayı başarırlar.

Akrep Burcu Erkeği Kiminle Evlenmelidir?

Akrep burçları her ne kadar aşk yaşamayı sevse de evlilik kararlarını kolay alamazlar. Akrep erkekleri için seksüel uyum büyük önem taşımaktadır. Evlilik kararı aldıklarında ise sevgi dolu ve her durumda eşinin başarılarını destekleyen bir eş olurlar.

Akrep burçları birlikte oldukları kişiler ile fiziksel, duygusal ve mali açıdan bir ahenk yaratmaya çalışır. Evlilik hayatını korumak için elinden geleni yapan akrep erkekleri su grubu olması nedeniyle iyi ilişki kurma yeteneğine de sahiptir. Pek çok mutlu beraberlikler su grubu ve Akrep birlikteliğinden kurulmaktadır. Aralarında her zaman saygı bulunmaktadır.

Akrep burçlarına sahip erkekler genellikle toprak grubu ile iyi anlaşmaktadır. Evlilik konusunda ise yengeçler, balıklar ile iyi anlaşmaktadır. Bunun dışında kendisi gibi akrep burçları ile de evlilik hayatında anlaşmaktadırlar. Uyumlu ilişki ve kontrol edebileceği ilişkiyi su grubunda bulmaktadır. Ayrıca yay burcunun iyimser haline kapılıp evlenebilmektedir.

Akrep Burcu Erkekleri Evlilikte Nasıldır?

Akrep burçları konuşmadan anlaşılacağı ve duygusal derinliği güçlü kişileri sever. Bu nedenle bakışları ile iletişim kuracağı kişiler akrep burcu erkekleri için en ideal eştir. Ayrıca zor kişilikleri de kendisine eş olarak seçebilmektedir. Çünkü akrep erkekleri dayanıklı yapıları ile eşlerinin kusurlarına katlanabilmektedir.

Akrep burçları evlilikte biraz tartışmacı olabilir. Özellikle akrep erkekler evlilik hayatında eşini haksızlıklar ile suçlayabilir. Meraklı ve şüpheci tavırlara sahip olması sebebiyle de eşinin tüm sırlarını ve geçmişini araştırmaktadır. Bu nedenle evliliğinde sezgileri ile hareket eder. Otorite kurmaya çalışan akrep erkekleri kontrolü sürekli elinde tutmak ister.

Akrep erkeklerinin ayrıca duygusal yönleri de bulunmaktadır. Karşısındakini kazanabilmek için duygusal şiirler okur ve sevgi sözcüklerini kullanılır. Çocuklarına karşı da meraklı davranışlar sergileyen akrep erkekleri dinlemek yerine hissetmek ve anlatılanların arkasındaki gerçekleri keşfederek çocukları ile arkadaş olmak ister. Kendisinde bulunan korkusuz ve dayanıklı yapıları çocuklarına da aşılayan akrepler anlayışlı yanlarını öne çıkardığı zaman uyumlu ebeveyn ve çocuk ilişkisi yürütebilir.

Ayrıca akrep erkekleri evlilikte cinsel yaşamı ön planda tutmaktadır. Cinsel performansı karşısındakine ne vermek istediğine bağlı olmaktadır. O nedenle eşinin mutlu olmasını istiyor ise harika pe4rformans sergilemektedir.