Akmerkez'deki yıkım için durdurma kararı

Türkiye’nin en lüks alışveriş merkezlerinden İstanbul Etiler’deki Akmerkez’in kaçak bölümlerinin, 17 Ocak Çarşamba günü (yarın) saat 06.00’da yıkılacağı açıklanmıştı. Yıkım kararı alınanlar arasında lüks restoranlar da bulunuyordu ancak yürütmeyi durdurma kararı alındı, yıkım yapılmayacak.

Akmerkez AVM’deki bazı işyerlerinde tasdikli mimari projenin dışına çıkıldığı iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı konuya el attı. İstanbul Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü müfettişleri ve Beşiktaş Belediyesi görevlileri 5 Temmuz 2017 günü Akmerkez AVM’ye giderek yerinde inceleme yaptı.

İKİ AYRI KARAR ALINDI

Yapılan tespit sonrası Belediye Encümeni 10 Ağustos 2017 günü iki ayrı karar aldı. Alınan kararlardan biri para cezası kesilmesi, ikincisi ise yıkım kararına yönelik oldu.

Oy birliği ile alınan kararlara göre, tasdikli mimari proje dışında kullanılan alanın toplam büyüklüğü 419.2 metrekare olarak belirlendi. Encümen kararında, ortak alan olan zemin terasında yan bölümler yapıldı. Karara göre, koridor geçişleri de kapatılarak özel kullanım alanı haline getirildi.