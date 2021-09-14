14 Eylül 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.441 0.20 EURO 10,0030 0.43
USD 8,4510 0.29 ALTIN 488,530 0.54 BIST 1442 0.26 EURO 10,0020 0.43 USD 8,4510 0.30 ALTIN 488,530 0.54 BIST 1442 0.26 EURO 10,0020 0.43 USD 8,4510 0.30 ALTIN 488,530 0.54
CANLI BORSA
TÜMÜ

AKM ne zaman açılacak? Vali Yerlikaya duyurdu

DHA |  14 Eylül 2021 Salı - 16:57 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 16:57

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), binasının 29 Ekim'de açılacağını açıkladı.


İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu ile birlikte yerinde inceledi.
 
 
 
Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede;
 
"29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak." ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak." ifadeleri yer aldı.
 
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

tatürk Kültür Merkezi AKM vai yerlikaya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.