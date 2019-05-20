AK Parti’den 'İftara Beş Kala' çalışması!

AK Parti Mardin İl Gençlik Kolları teşkilatı, Ramazan ayı dolayısıyla başlattığı İftara Beş Kala etkinliği ile iftara yetişemeyen vatandaşlara kumanya dağıtıyor.

