Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 250 uzman yardımcısı alacak!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrolarına sözlü sınavla 250 uzman yardımcısı alınacak. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8. dereceden 250 adet kadroya atama yapılmak üzere, ilanda belirtilen öğrenim dallarından mezun adaylar arasından sözlü sınavla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Uzman Yardımcısı alınacak. İşte detaylar...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzman yardımcılığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacak olan başvuruların tarihi önümüzdeki günlerde bakanlık tarafından açıklanacak.

Uzman yardımcısı alımı başvuru şartları, şekli

Başvurular Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Giriş sınavına katılma şartları, sınav tarihi ve yeri, sınavın yapılış şekli, değerlendirme yöntemi, KPSS puan türleri ve asgari puanlar, puan sıralamasına göre kaç adayın çağırılacağı, aranacak YDS puanı, son başvuru tarihi, başvuruda istenecek belgeler, öğrenim dallarına ait kontenjanlar, başvuru yeri ve sınavla ilgili diğer hususlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı internet sitesinde (www.ailevecalisma.gov.tr) ve/veya (https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) ve (https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/) ileriki bir tarihte yayınlanacaktır. İlan olunur.

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