ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Magazin » Ahmet Kural - Çağla Gizem Çelik evleniyor mu?

Ahmet Kural - Çağla Gizem Çelik evleniyor mu?

Ahmet Kural - Çağla Gizem Çelik evleniyor mu? 2 yıldır aşk yaşayan Çağla Gizem Çelik ve Ahmet Kural evlilik kararı aldı. Çift, Zekeriyaköy’deki evlerini tadilata sokmaya karar verdi.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.