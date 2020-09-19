Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Ahilik Hizmet Ödülünü aldı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, esnaf ve sanatkârları destekleme amacıyla kurulan ve pandemi sürecinde geliştirdiği ürünlerle esnafın nakit ihtiyaçlarına özel çözümler üreten Halkbank, Ahilik Hizmet Ödülü'nün sahibi oldu.

Ahilik Hizmet Ödülü bu yıl Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a verildi. Kırşehir'de düzenlenen 33. Ahilik Haftası Kutlamaları kapsamında, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından Ahilik Hizmet Ödülü, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a verildi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Arslan, ahilik kültürünün, esnaf teşkilatlanmaları geleneğinin kaynağı olduğuna dikkati çekerek, bu geleneği yaşatmak ve yeni kuşaklara aktarmak üzere çalıştıklarını belirtti.