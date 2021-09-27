Ahbap Derneği burs başvurusu linki! Haluk Levent’in duyurduğu AHBAP Derneği burs başvurusu nasıl yapılır?

Ahbap Derneği burs başvurusu 2021 ne zaman? sorusu yanıt buldu. Üniversite öğrencilerine 6 bin lira konaklama desteğinin sağlanacağı AHBAP Derneği burs başvuruları başladı. Levent yaptığı açıklamada “Üniversiteli kardeşlerim! Kaldığınız evin kirasını ödemekte zorlanıyorsanız, geçici olarak kaldığınız yer ekonomik durumunuzu zorluyorsa, kaldığınız yurt pahalı ise Ahbap Derneğine başvuran ilk etapta 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz.” ifadelerine yer verdi. Peki, Ahbap Derneği burs başvurusu nereden yapılır, Ahbap Derneği burs başvurusu nasıl yapılır? İşte Ahbap Derneği burs başvurusu linki…

AHBAP DERNEĞİ BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuruların başlamasının ardından ikinci açıklamada bulunan Levent “Başvurular açıldı. Üniversiteli kardeşlerim, https://go.ahb.app/uni-konaklama üzerinden başvuruda bulunabilirsiniz. İlk etapta istenilen tüm belge ve bilgileri yükleyen, şartlara uygun 500 öğrenciye 6’şar bin TL ödeyeceğiz.” dedi.

Sisteme kayıt olan ve ardından kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapan öğrenciler başvurularını yapabilecekler. İlk etapta 500 öğrenciye 6 bin liralık konaklama desteği verilecek.

AHBAP DERNEĞİ BURS BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Aynı şekilde burs arayan öğrencilerin yanı sıra derneğin sağladığı burslara destek olmak isteyen kişiler de online olarak bağış yapabilecekler.