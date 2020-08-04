Ağustos kira artış oranı ne kadar olacak? Ağustos kira artış oranı hesaplama!

Ağustos ayı kira artış oranı enflasyon oranındaki veriler baz alınarak değerlendiriliyor. Kira sözleşmesini her yıl ağustos ayında yenileyenler için önemli olan ağustos ayı kira artış oranı belli oldu. Peki, Ağustos kira artış oranı ne kadar olacak? İşte Ağustos kira artış oranı hesaplama...

Ağustos ayı kira zammının ne kadar olacağı ev sahipleri ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira sözleşmesini her yıl ağustos ayında yenileyenler için önemli olan ağustos ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından merak edilen konular arsında geliyor. Peki, Ağustos kira artış oranı ne kadar olacak? İşte Ağustos kira artış oranı hesaplama...

Kira sözleşmesi Ağustos ayında yenilenecek olan kiracılara ne kadar zam yapılacağı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz da aylık bazda yüzde 0,58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,02 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 11,76, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 8,33 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,51, yurt içi üretici fiyatları yüzde 6,81 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,58, Yİ-ÜFE yüzde 1,02 artış gösterdi. TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,37, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2019'a göre yüzde 7,98, geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 8,33 arttı.

İşyeri kira artış oranı için sözleşme serbestisi uygulaması bulunurken Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenleme işyeri kiracılarını da kapsadı ve resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı.

AĞUSTOS AYI KİRA ZAMMI

Ağustos kira artış oranı açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 11,76, aylık yüzde 0,58 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,51 artış gerçekleşti.

AĞUSTOS 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 11,51

Zam bedeli: 115 lira

Zamlı kira bedeli: 1.115 lira

TEMMUZ 2020 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Mevcut kira bedeli: 1.000 lira

Zam oranı: yüzde 12.62

Zam bedeli: 126 lira

Zamlı kira bedeli: 1.126 lira

KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.

Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.