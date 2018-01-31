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Ağrı'da çatışma: Bir şehit, bir yaralı

31 Ocak 2018 Çarşamba - 17:16 | Son Güncelleme : 31 01 2018 - 17:43

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada bir er şehit oldu, bir uzman çavuş yaralandı.


 
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır  Kapısı yakınlarındaki Şehit Piyade Er Haşim Türkoğlu Karakolu'nda görevli  güvenlik güçleri, sınır devriyesi yaparken bir grup PKK'lı terörist ile sıcak  temas sağladı. Çıkan çatışmada bir er ile bir uzman çavuş yaralandı.  Yaralı askerler ambulanslarla Doğubayazıt Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz  Devlet Hastanesine kaldırıldı.        Yaralı er buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı, uzman çavuş Van  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.  Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon  başlatıldı.

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