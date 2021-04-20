Agorafobik ne demek? Agorafobik panik bozukluk nedir, korkuları nelerdir?

Agorafobi panik bozukluğu her 100 kişiden beşinde görülen oldukça sık karşılaşılan ruhsal hastalıklardan biridir. Peki, agorafobi nedir? Agorafobi korkuları nelerdir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

Kalabalığa karışma korkusu diye tanımlanabilecek agorafobi pandemiyle birlikte artsa da en sık görülen ruhsal hastalıklar arasında yer alıyor. Peki, agorafobi nedir, neden olur, belirtileri nelerdir?

AGORAFOBİK NEDİR?

“Agorafobi“ (eski yunanca) “alan korkusu”dur. Agorafobi kişinin kendini güvende hissettiği ortamlar dışında bulunması ile gelişen bir anksiyete bozukluğudur. Açık alanlardan, kalabalık yerlerden uzak durma, evde tek başına kalmak istememe gibi durumlar görülür. Dışarıya yalnız çıkmaktan korkar ve sosyal olmaktan kaçınır.

Agorafobi yetişkinlerin % 1.7'sini etkilerken, kadınlar erkeklere göre yaklaşık iki kat daha fazla etkilenmektedir.

KORKULARI

Toplu taşıma ile seyahat etmek.

Kalabalık caddelerde dolaşmak.

Kuyrukta beklemek.

Tiyatro, sinema, konser alanı gibi kalabalık alanlarda bulunmak.

Büyük alışveriş merkezlerinde, kalabalık mağazalarda bulunmak.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişi evden çıkmakta zorlanıyor veya tek başına çıkmıyorsa,

Kalabalık ortamlarda bulunmak istemiyorsa,

Tünele girmekte, sinema veya tiyatroya gitmekte, kapalı otoparklarda bulunmakta, MR cihazı gibi dar alanlarda bulunmakta zorlanıyorsa,

Asansör, uçak, otobüs gibi yerlerde bulunamıyorsa,

Bu tür yerlerde bulunduğunda panikleyip, nefes darlığı çekeceğini, bayılacağını, kalp krizi geçireceğini veya bayılacağını düşünüp, istediği zaman o ortamdan çıkamayacağını düşünüyorsa,

Günün büyük bölümü bu kaygılar ile geçiyorsa,

Kaygılar aile, iş veya okul yaşantısını etkiliyorsa,

Bu kaygıyı kontrol altına alamıyorsa hasta agorafobi belirtileri gösterir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Agorafobi anksiyete ilaçları ve antidepresanlar ile tedavi edilebilir. Agorafobi tedavi süreçleri çoğu zaman olumlu sonuç verir.