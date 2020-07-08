Ağır vasıtada da satışlar hızlandı

Binek araçların ardından ticari yatırım olan ağır vasıta satışları da hızlandı. Türkiye Ağır Ticari Pazarı, Türkiye ekonomisi ile paralel giden bir pazar. 2010-2015 yılları arasında ortalama 30 binlerde giden ağır ticarı araç pazarı önce 18 binlere, sonra 12 bin ve 2019 yılında 7.500 adetlere kadar düştü. Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan 2020’de ağır ticari pazarın toparlanacağını, ertelenen taleplerle yükseleceğini öngördüklerini belirterek şunları kaydetti:

“Pazar Mart ortasına kadar beklediğimiz ölçüde çok hızlı başladı ve devam etti. Ancak Mart ortasında ortaya çıkan Covid-19 pandemisi hem dünyayı hem de Türkiye’yi derinden etkiledi. Nisan ayında pazar, pandemi öncesi beklentilerimize göre % 53 düştü. Ancak özellikle faizlerdeki düşüş ve tüketici güveninindeki artış ile birlikte hızlı bir toparlanma yaşıyoruz. Mayıs ayında 700 adede çıkan pazar, Haziran ayında 1203 adede ulaştı. Bu rakam geçen Haziran ayına göre % 46 oranında yukarıda. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte gerçekleşmesini beklediğimiz büyümeyle birlikte yıl sonunda 12 binli adetleri geçebilecegimizi tahmin ediyoruz. “

Haziran’da 2700 çekici satıldı