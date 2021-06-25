Agi nedir, kimlere verilir? Agi nasıl hesaplanır? İşte Agi hesaplama yöntemleri

Asgari Geçim İndirimi kısaca AGİ olarak bilinmektedir. Çalışan kimselerin kendiler dışında bakmakla yükümlü oldukları kişiler için verilen aile indiriminin ismidir. AGİ miktarı çalışan kişinin medeni durumuna, çocuk sayısına göre değişkenlik göstermektedir.

AGİ NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışan kişilerin asgari geçimlerini sağlayacak kadar miktar hesaplanarak toplam gelirden çıkarılıp vergiden muaf olur. Bu para AGİ olarak isimlendirilmektedir.

AGİ çalışan bireylere aylık olarak verilmektedir.

Bu miktar çalışan kişilerin brüt maaşları üzerinden hesaplanmaktadır.

Kişilerin alacakları AGİ miktarları medeni durumları ve sahip oldukları çocuk sayısına göre değişkenlik göstermektedir.

Asgari ücretin artması ile birlikte AGİ de artmaktadır.

Maaşı vergilenen yani Gelir Vergi Kanununun 61. maddesinde açıklanan ücret dahilinde maaş alan herkes AGİ alma hakkına sahiptir. Bekar olan kimseler ya da evli olup eşi çalışan kimseler AGİ tutarını maaşı içinde almaktadır. Ancak evli olan ancak eşi çalışmayan kimseler AGİ miktarını maaştan ayrı olarak almaktadır.

AGİ ödemelerinin tamamını devlet karşılamaktadır. Ödenen tüm AGİ tutarları işverenlerin ödemiş olduğu vergilerden de düşürülmektedir. Sigortalı olarak çalışan tüm çalışanların AGİ alması yasal bir zorunluluktur. Yani bu hakkın ödenmemesi suç teşkil eden bir durum olarak ifade edilebilir. Çalışanların AGİ'lerinin ödenmemesi durumunda mutlaka yasal kurumlara başvurarak haklarını araması gerekmektedir. Bunun yanında bir çalışanın AGİ'sinin ödenmemesi halinde iş sözleşmesini feshetme hakkı da bulunur.

AGİ NASIL HESAPLANIR?

AGİ hesaplamalarında asgari ücretin yıllık brüt tutarlarının %50 olan kısmı çalışanın kendisi için verilmektedir. Kişinin çalışmayan eşi için verilmektedir. Bakmakla yükümlü olduğu çocukları 2 taneyse her çocuk için %7.5 şeklindedir. 3. çocuk için ise olarak hesaplanır. Sonrasında doğan her çocuk içinse %5 olarak hesaplanmaktadır. Tüm bu oranlar %85'den daha fazla olamamaktadır.

Bir kişinin eşi çalışmıyorsa ve bakmakla yükümlü olduğu 3 çocuğu varsa asgari geçim indirimi %50 + + %7.5 + %7.5 + = %85 şeklinde olur. Elde edilen oran ile yıllık asgari ücret toplamı birbiri ile çarpılır. Elde edilen sonuç 12'ye bölünür. Bu şekilde kişilerin alacakları aylık AGİ belirlenmiş olur. AGİ alacak çocukların 18 yaşını doldurmaması ve eğitimi devam edenler için 25 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

AGİ miktarının çalışan için doğru hesaplanması adına özlük dosyasında yer alan Aile Durum ve Bildirim Formunu eksiksiz bir şekilde doldurması gerekir. Burada yanlış bir beyan bulunmaması AGİ'nin doğru bir şekilde hesaplanması açısından oldukça önemlidir. Formda yer alan bilgilerin doğruluğu çalışanın sorumluluğundadır. Bu nedenle çalışanların bilgileri doldururken dikkatli olması son derece önemlidir. Eğer çalışanın aile durumu ile alakalı olarak bir değişiklik söz konusu olursa o zaman durumu iş yerine bildirmesi gerekmektedir.

AGİ'nin etkilendiği durumlar evlenme, boşanma, doğum, ölüm şeklinde olmaktadır. Bu durumların işverene bildirilmesi ve AGİ'nin tekrar hesaplanması gerekmektedir.