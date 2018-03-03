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Ağar açıkladı: Bu tuzağın arkasında...

AA |  03 Mart 2018 Cumartesi - 13:10 | Son Güncelleme : 03 03 2018 - 13:10

Terör örgütünün Afrin'de 3 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde "tank hendekleri" ile tankları ve diğer zırhlı-mekanize unsurları tehlikeli bölgelere yönlendirmeyi hedeflediği ortaya çıktı. Güvenlik uzmanı Ağar: "Burada amaçlananı görmeye başladık. Ele geçirilenler arasında tank hendekleri var. İrtibat hendeği değil bunlar. Başta tanklar, zırhlı-mekanize unsurlarımız için özel yapılmış hendekler. Örgütün çok kalleşçe bir plan yaptığını görüyoruz. YPG/PKK'nın bu denli bir tahkimat üretmesinin ardında bir kurmay akıl var"


Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin  bölgesinde irtibat hendeklerinin yanı sıra özel hendeklerle tankları tehlikeli  bölgelere yönlendirmeyi hedeflediği saptandı. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, "Bu  tahkimatın arkasında kurmay akıl var." dedi. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile  yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında YPG/PKK'ya ait tüneller, çukurlar ve  meskun mahallerdeki bubi tuzaklarının ele geçirilmesiyle, amaçlanan kirli planlar  çökertilmeye devam ediliyor.
 
Afrin'de sivilleri kalkan yaparak sözde bir direniş ortaya koymaya  çalışan YPG/PKK, "tank hendekleri" ile TSK ve ÖSO'ya zayiat verdirmeyi  hedefliyor.
 
Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, AA muhabirine, Afrin dağları ve meskun  mahalleri ile dağlara görece daha yayvan alanlarda YPG/PKK'nın oluşturduğu  tahkimatın her birinin hem taktik hem operasyonel hem stratejik hem de  jeostratejik anlamının bulunduğunu söyledi. Ağar, Afrin kırsalındaki tahkimatın,  jeopolitik amaçlara hizmet eden jeostratejik bir karaktere sahip olduğunu  vurguladı.
 
Afrin karasalında 26 Ekim 1918'de 1. Dünya Savaşı'nın son meydan  muharebesinin yapıldığını anlatan Ağar, terör örgütünün söz konusu  tahkimatlarının, Anadolu'nun Ortadoğu'da bir etki üretmesini engellemek üzere de  yapıldığını belirtti.
 
"3 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde"
 
Afrin karasalında, Mehmetçik'in ortaya koyduğu taktik ile operasyonel  ve stratejik hamlelerini etkisizleştirmek, durdurmak, yönlendirmek, kanalize  etmek, kanalize ettiği noktalarda da imha etmek üzere söz konusu tahkimatların  oluşturulduğunu dile getiren Ağar, şöyle konuştu:
 
"Burada amaçlananı görmeye başladık. Ele geçirilenler arasında tank  hendekleri var. 3 metre genişliğinde ve 5 metre derinliğinde. İrtibat hendeği  değil bunlar. Tanklar için özel yapılmış hendekler. Neden bunları yapıyorlar?  Hendeklerden geçemeyecek tankları ve diğer paletli-tekerlekli zırhlı unsurları  istedikleri taraflara yönlendirerek oluşturdukları ölüm bölgelerinde  tanksavarlarla, gelişmiş patlayıcılarla imha etmek istiyorlar. PKK'nın böyle bir  niyeti ve maksadı var. Engeller, patlayıcılar, konvansiyonel ve sofistike  silahlarla harekatı etkisizleştirmek istiyorlar. Ayrıca PYD/PKK terör örgütü  sivilleri de canlı kalkan olarak kullanmayı sürdürüyor. Bunların hepsi bir araya  geldiğince PKK'nın çok kalleşçe bir plan yaptığını görüyoruz."
 
 
Arkalarında kurmay bir akıl var
 
Afrin karasalında ortaya çıkarılan, ele geçirilen bu tahkimatta sadece  eğitilmiş bir YPG/PKK'lı aklının bulunmadığına dikkati çeken Ağar, "YPG/PKK'nın  bu denli bir tahkimat üretmesinin ardında bir kurmay akıl var." dedi.
 
Ağar, örgütün 5-6 yıllık bir çalışmayla Afrin'deki bu tahkimatı  yaptığının anlaşıldığını kaydetti.

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