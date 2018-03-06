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Afrin’deki YPG’li hedefler ateş altına alınıyor

İHA |  06 Mart 2018 Salı - 19:42 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 19:42

Kilis’te konuşlu bulunan ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı.


Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin kırsalındaki YPG hedefleri, sınırda konuşlu birliklerde bulunan ateş destek vasıtalarıyla akşam saatlerinde de ateş altına alındı. Suriye sınırında konuşlu bulunan tank birlikleri, fırtına obüs topları, çok namlulu roketatarlar (ÇNRA) ve ateş destek vasıtalarıyla YPG’nin barınak, sığınak, mevzi ve tünelleri gün boyu yoğun ateş altına alındı. Atılan roketlerin ve obüslerin sesi Kilis kent merkezinden de duyuldu. 

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Afrin Kilis YPG
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