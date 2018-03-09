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Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak

09 Mart 2018 Cuma - 17:33 | Son Güncelleme : 09 03 2018 - 17:35

Mehmetçik'e karşı direnebilmek için son çare olarak hendek kazan teröristler, bu hamlelerinde de başarılı olamayacak.


Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
 
TERÖR HEDEFLERİNE BOMBARDIMAN
 
Harekat kapsamında Afrin'in batısında yer alan terör mevzileri savaş uçakları ve obüs toplarıyla vuruldu.
 
 
 
 
ÇUKURLAR İÇİN ÖZEL KÖPRÜLER...
 
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen tank ve iş makinesi ile terör örgütünün kazdığı çukurları aşmak için kullanılacak köprüler de sınıra sevk edildi.
 
Afrin'de YPG'nin hendekleri özel köprülerle aşılacak

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