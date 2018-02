Afrin'de yaralanan komando konuştu: Yaralı halde 7 km yürüdüm

Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Emrah Bulut, yaşadıklarını anlattı.

Tedavisinin ardından memleketi Burdur'a getirilen Bulut, gazetecilere, Anten Tepe'sinin alınması sırasında yaralandığını söyledi.

İçeriye girdikten sonra sıcak temaslar yaşandığını aktaran Bulut, bir esir aldıktan sonra ilerlemeye devam ettiklerini belirtti.

AA'nın haberine göre; yaralanan bölük komutanlarını emniyetli şekilde aşağıya indirdiklerini dile getiren Bulut, hava şartlarının yağmur, çamur, kar ve fırtına nedeniyle çok zor olduğunu anlattı.

Bulut, kendilerine verilen hedef doğrultusunda ilerlediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tepeye vardıktan sonra arama yapmaya başladık. Arama yaparken tekrar sıcak temasa girdik. Orada kol komutanımız şehit oldu. Sonra ben yaralandım. Yaralı şekilde 7 kilometre yürüyerek ambulansların olduğu yere geldim. Ankara 'da 15 günlük tedavimin ardından Burdur'a geldim. Vücudumda ufak tefek toz şeklinde hala şarapnel parçası var. İnşallah en kısa zamanda tekrar görevime başlayacağım. Hastaneye götürüldüğümde tekrar arkadaşlarımın yanına gitmek istedim. Bu mesleği seçtiğim için aldığım her nefese, yaşadığım her ana şükrediyorum. Her şey yolunda. Allah arkadaşlarıma kolaylık versin."