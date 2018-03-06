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Afrin'de TSK'ya karşı hain ittifak! YPG/PKK-DEAŞ bir olup...

AA |  06 Mart 2018 Salı - 22:01 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 22:54

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e ilerleyişi sürerken, terör örgütü YPG/PKK-DEAŞ'ın, kara harekatına karşılık ilçenin dört bir tarafını hendek ve toprak setlerle çevirdiği ortaya çıktı.


TSK tarafından hudutlarda, bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde, YPG/PKK-DEAŞ üyesi teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve  kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak  amacıyla 20 Ocak Cumartesi saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" devam  ediyor.
 
Harekat, Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik ilgili  kararlarıyla Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru  müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak  sürdürülüyor.
 
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, YPG/PKK-DEAŞ'lı  teröristler, TSK'nin ilerleyen süreçte düzenleyeceği kara harekatına karşılık,  elinde tuttuğu Afrin'deki tahkimatı artırmaya çalışıyor ve yeni taktikler  geliştiriyor.
 
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürütülen çalışmalarda teröristlerce,  Afrin çevresi ile ilçede bazı bölgelerin hendek ve toprak setlerle çevrildiği  ortaya çıktı.
 
 
 
Set ve hendeklerin, bölgedeki terör örgütleri tarafından hem mevzi hem  de engel sistemi olarak tasarlandığı tespit edildi.
 
Hendeklerin, yaklaşık 2 metre genişliğe ve 2 metre derinliğe, toprak  setlerin ise yaklaşık 2-3 metre yüksekliğe ulaştığı belirlenirken, teröristlerin  bu tahkimatları güçlendirme çalışmaları fotoğraflara yansıdı.
 
Başta çocuklar olmak üzere, Afrin'de yaşayan sivillerin hayatı hiçe  sayılarak geliştirilmeye çalışılan tahkimatın inşasında, çocukları kaçırılarak  silah altına alınan bölge halkının, zorla ve tehditle çalıştırıldığı belirlendi.
 
Teröristlerin, yapılan tahkimatlarla şehirlerin doğal yapısını bozduğu  ve bölge halkının yaşam koşullarını iyice zorlaştırdığı değerlendirildi.
 
Afrin'de yaşayan binlerce sivilin hayatını hiçe sayarak, şehri  tahkimatlı mevzi haline getiren teröristlerin, bölge halkının şehri terk etmesine  engel olduğu ve sivilleri "canlı kalkan" olarak kullanmaya devam ettiği  belirlendi.
 
Teröristler Afrin'e paçavralarını astı
 
Terör örgütü mensuplarının, Afrin ilçe merkezine astıkları paçavralar  ve sözde örgüt mensuplarının fotoğraflarıyla Suriye'ye ait olan bu şehri, "sözde  kanton yapılanmasına aitmiş gibi" gösterme çabasında olduğu değerlendirildi.
  
Teröristlerce, ilçenin giriş kapısının üzerine Kürtçe ve Arapça yazılı  "Ziyaretiniz için teşekkürler" yazısı dikkati çekti.
 
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, dün  yaptığı açıklamada, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek  isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirmişti.
 
Teröristlere atıfta bulunan Dujarric, "Yerel yetkililer halen  Afrin'den kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız  yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli.'' ifadesini  kullanmıştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Zeytin Dalı Harekatı hendekler oluşturulu
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