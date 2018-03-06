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Afrin’de PKK’ya ağır darbe! Tam 300 ton...

İHA |  06 Mart 2018 Salı - 20:53 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 20:59

Türk Hava Kuvvetlerinin atış desteğiyle Dunballı köyünü teröristlerden temizleyen Muntasır Billah Tümeni, köyde yaptığı arama faaliyetleri sırasında PKK’nın Afrin’deki şeker karaborsasını yönettiği depolardan birisine ulaştı


Terör örgütünün depolara yığdıkları şekerleri, Afrin halkına fahiş fiyatlardan sattığı öğrenildi. Depoları ele geçiren Türkmen askerler yaklaşık 300 ton şekeri Afrin’deki köylere dağıtacaklarını bildirdi.
 
Tümenin komutanlarından biri “Terör örgütü PKK'nın karaborsa depolarından birini ele geçirdik. Bu şekerleri gerçek sahibine yani Afrin halkına dağıtmaya başladık. İnşallah Afrinlilerin terör örgütünden gördüğü acıları telafi edeceğiz. Afrinli kardeşlerimiz görsünler; bu teröristler halkın şekerine el koymuş, saklamışlar. İşte gördüğünüz gibi ÖSO’ya bağlı kardeşleriniz sizin için Afrin’e, bu zulme son vermeye geldi.” dedi.
 
 
 
 

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Afrin PKK Muntasır Billah Tümeni şeker karaborsası
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