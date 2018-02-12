13 Şubat 2018 Salı
İSTANBUL 
7°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.822 1.08 EURO 4,6730 0.00
USD 3,8000 -0.02 ALTIN 161,730 0.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

Afrin'de belirlenen bölgeler ateş altına alındı

AA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 19:47 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 19:47

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin Afrin bölgesinde belirlenen terör hedefleri ateş altına alındı.


TSK tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak,  Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek,  bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20  Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.
 
Kilis-Hatay hattının Suriye kesimindeki Şeyh Horoz bölgesi ve  çevresinde tespit edilen terör örgütü PYD/PKK'ya ait hedefler, havadan uçaklar  karadan ise fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tanklarla ateş altına  alındı.
 
Bölgeden şiddetli patlama sesleri de duyulurken sınır birliklerine  askeri araç gereç ve personel takviyesi ise sürüyor.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.