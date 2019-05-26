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Afrika sıcakları geliyor

AA |  26 Mayıs 2019 Pazar - 15:27 | Son Güncelleme : 26 05 2019 - 15:27

Hafta başından itibaren Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların hissedilir derecede artacağı tahmin ediliyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre,  Afrika üzerinden gelen sıcak havayla ülkede sıcaklıkların 5-10 derece artması  bekleniyor.
 
Sıcaklıkların özellikle salı gününden itibaren iç kesimlerde mayıs ayı  ekstrem değerlerine ulaşacağı öngörülüyor.
 
Bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara'da 34,  İstanbul'da 31, İzmir'de 35, Şanlıurfa'da 39, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve  Osmaniye'de 38, Denizli, Düzce ve Malatya'da 36, Bursa, Konya, Adana ve  Diyarbakır'da 35, Kayseri ve Isparta'da 33 dereceye ulaşması bekleniyor.
 
Beklenen sıcak havayla güneş ışınlarının dik geldiği 10.00-16.00  saatlerinde başta kronik rahatsızlıkları olanlar, çocuklar ve yaşlılar olmak  üzere vatandaşların güneş ışına doğrudan maruz kalmamaları, sıcaktan korunmak  için önlem almaları uyarısında bulunuldu.
 

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