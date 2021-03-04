Adriana Lima'ya benzerliğiyle olay yaratan Fatmagül Fakı'dan 'bebek' yanıtı!

Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzerliği ile tanınan Fatmagül Fakı, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı objektiflere takıldı. Keyifli halleri dikkatlerden kaçmayan Fatmagül Fakı, basın mensuplarının "Neler yapıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Uzun süredir evdeydim. Normalleşme sürecinin ilk gününde arkadaşlarımla buluşup bir şeyler içtik. Hasret giderdik" dedi.