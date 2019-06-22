Adnan Oktar grubuna çatı iddianame: Cinsel saldırı, şantaj, tehdit...

Adnan Oktar grubu hakkında 'çatı iddianamesi' hazırlandığı ve 250'ye yakın şüpheliye cinsel saldırı, şantaj, tehdit gibi 31 ayrı suçlama yöneltildiği öğrenildi. Adnan Oktar'ın lideri olduğu suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlanma aşamasına geldiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik soruşturmada sona geldi.Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcıları Serdar Akan ve Caner Baboğlu tarafından yaklaşık 5 bin sayfalık 'çatı' iddianame hazırlandığı, hazırlanan 'çatı' iddianamenin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın onayına sunulduğu kaydedildi. İddianamede 1 numaralı şüpheli Adnan Oktar olurken örgütün yöneticilerinden Tarkan Yavaş ve Ulviye Didem Ürer'in de şüpheliler arasında yer aldığı, 250'ye yakın şüphelinin bulunduğu belirtildi. İddianamede şüphelilere, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Çocukların cinsel istismarı', 'Cinsel saldırı', 'Şantaj', 'Tehdit' gibi 31 ayrı suçlama yöneltildiği kaydediliyor.

25 İSİM İTİRAFÇI OLDU

Soruşturma kapsamında 25 ismin itirafçı olarak ifadesi alınmıştı. 5 bine yakın sayfalık iddianamede örgütün nasıl gelişip büyüdüğünün somut ifadelerle anlatıldığı ve 'çatı' iddianameyle aynı nitelikte olduğu öğrenildi.

ÖRGÜT ŞEMASI

İddianamede örgütün şeması da çıkartıldı. Bilindiği gibi örgütte 1 numarada Adnan Oktar yer alırken Dragos ismi verilen örgüt merkezinde Adnan Oktar ile beraber yaşayan kod ismi 'Dido' olan Didem Ürer 2 numarada yer alıyor. Örgütün hücre sistemlerinden birisi olan 'Kardeşler' grubunun baş yöneticisi olarak ise Tarkan Yavaş bulunuyor. Yavaş'ın Adnan Oktar adına, onun sözcüsü olarak görevlendirildiği belirtiliyor.