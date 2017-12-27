Adı: Zehra dizi konusu ve oyuncuları kimler?

Fragmanı oldukça dikkat çeken Adı: Zehra dizi konusu ve oyuncuları belli oldu. Henüz tarihi netleşmese de Adı: Zehra dizisi yakında Fox ekranlarında olacak. İşte merak edilen ve sıkça araştırılan Adı: Zehra dizi ile ilgili tüm bilgiler...
ADI: ZEHRA DİZİSİ TANITIM FRAGMANI
ADI: ZEHRA KONUSU VE OYUNCULARI
Frankfurt’da tutucu bir Türk ailesinin kızı olarak dünyaya gelen, 22 yaşındaki Zehra’nın, Almanya’daki yoksul ve bağnaz ailesinin evinde başlayıp, İstanbullu zengin bir ailenin sırlarla ve korkunç bir suçla gölgelenmiş konağında devam eden inanılmaz öyküsünü anlatan “Adı Zehra”nın oyuncu kadrosunda Zeynep Çamcı, Ali Can Yücesoy, İnanç Konukçu ve Hatice Aslan gibi başarılı isimler yer alacak.