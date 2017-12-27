Her geçen dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Adı: Zehra dizisi de yakında Fox TV'de yayınlanmaya başlayacak. Adı: Zehra dizisinin tanıtım fragmanı izleyiciyle buluştu. İşte merak edilen Adı: Zehra dizi konusu ve oyuncuları kimler?

Fragmanı oldukça dikkat çeken Adı: Zehra dizi konusu ve oyuncuları belli oldu. Henüz tarihi netleşmese de Adı: Zehra dizisi yakında Fox ekranlarında olacak. İşte merak edilen ve sıkça araştırılan Adı: Zehra dizi ile ilgili tüm bilgiler...

ADI: ZEHRA DİZİSİ TANITIM FRAGMANI

ADI: ZEHRA KONUSU VE OYUNCULARI