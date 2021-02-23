Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere adli ve idari yargı ile bakanlık merkez ve merkez taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 11 bin 484 personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı pek çok ilde 814'ü icra katibi, 4918'i infaz koruma memuru, 3.605'i zabıt katibi, 700'ü mübaşir ve diğer unvanlardan olmak üzere personel alınacak. 4 ayrı ilana göre alımlar yapılacak. Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanlara başvuru yapmak isteyenler başvuru sırasında güvenlik soruşturması formu isteğiyle karşılaşınca hakkında araştırma yapmaya başladı. Adalet Bakanlığı güvenlik formu nedir, Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması başvuru formu nasıl doldurulur?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dün memur olmak isteyen yüz binlerce kişiye müjdeli haberi verdi. Bakan Gül "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacağını kaydetti. Merakla ilan detayları bekleniyordu. Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı yayınlandı. Adalet Bakanlığı çoğunluğu icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir kadrolarına olmak üzere 11 bin 484 personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 814'ü icra katibi, 4918'i infaz koruma memuru, 3.605'i zabıt katibi, 700'ü mübaşir ve diğer unvanlardan olmak üzere personel alınacak. Başvuru yapabilmek için adayların güvenlik soruşturması formunu doldurup sisteme yüklemesi gerekmektedir. Adalet Bakanlığı güvenlik formu nedir, Adalet Bakanlığı güvenlik soruşturması başvuru formu nasıl doldurulur, nereden alınır?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI!

Adalet Bakanlığı, infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 11 bin 484 yeni personel alacak. Adayların öğrenim durum bilgisi ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan bilgisi web servisleri aracılığı ile alınacak. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, lisans mezunları için 2020 yılı KPSS Sınavında KPSSP3, ön lisans mezunları KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecektir.

Başvurular e-Devlet üzerinden 23 Şubat-12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan listelerinde yeri, sayısı, unvanı ve niteliği belirtilen sözleşmeli pozisyonlardan sadece bir unvan için bir adalet komisyonuna başvuru yapabilecek. Adayın birden fazla adalet komisyonuna veya birden fazla unvana başvuru yaptığının tespit edilmesi halinde hiçbir başvurusu kabul edilmeyecek, bu şekilde sınava girenler kazanmış olsalar dahi istihdamları yapılmayacak.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek. Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacak. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumlu olacak.

e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekecek.

Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU İSTENİYOR!

Adalet Bakanlığı kamu personeli alımı ilanı yayımlandı ve başvurular internet üzerinden yapılırken, başvuru sırasında karşılarına çıkan güvenlik soruşturması formunun ne olduğunu araştırmaya başladı.

Her ilan için aranan şartlar farklı olmakla birlikte, şartlarda geçen “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (EK-2 Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu dışında başka form kullanılmayacaktır.)” maddesi sonrası güvenlik formu hakkındaki araştırmalar arttı.

GÜVENLİK FORMU NEDİR?

Güvenlik soruşturması formu, adayların kişisel ve aile bilgilerinin istendiği bir formdur. Memurluğa girişte yapılacak güvenlik taraması için gerekli olan bir formdur. Adayların başvuru sırasında e Devlet sistemine bunu yüklemesi gerekmektedir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU NASIL DOLDURULUR?

Adalet Bakanlığı personel alımında güvenlik soruşturması formunun doldurulması için formun öncelikle indirilmesi gerekiyor.

Adalet Bakanlığı açıklamasında, "Güvenlik Soruşturması Formunun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulması, fotoğraf eklenerek çıktısının alınması ve ilgili bölümün imzalanması suretiyle taratılarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir." denildi.

Bu nedenle formu indirip bilgisayar ortamında bilgilerinizi tam doldurun fotoğraf ekleyin. Çıktısını alıp imzalayın ve fotoğrafını çekip başvuruyu o şekilde yapıp sisteme yükleyin.