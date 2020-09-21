Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyasında ne kadar toplandı? Acun Ilıcalı bilgisayar kampanyası bağış toplamı

Acun Ilıcalı, çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası yaptı. Dün akşam TV8'de uzaktan eğitim gören çocuklar için dizüstü bilgisayar kampanyası düzenledi. Binlerce kişinin bağış yaptığı gecede toplanan rakam da belli oldu.

Acun Ilıcalı, uzaktan eğitime katkı sağlamak için bilgisayarı olmayan çocuklara dizüstü bilgisayar almak için nakit bağışı kampanyası yaptı. Kızılay üzerinden toplanan paralarla alınacak dizüstü bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından dağıtılacak. Acun Ilıcalı'nın 'Haydi Şimdi' sloganı ile SMS ile bağış yapmak isteyenler EĞİTİM yazıp 2686'e mesaj atarak 10 TL bağışta bulundu. Bilgisayar kampanyası için bağış gecesinde 100 bin lira üzerinde bağış yapanlar ise canlı yayına alındı.

ACUN 500 BİN, HALUK LEVENT AHBAP ADINA 200 BİN TL BAĞIŞ YAPTI

Acun Ilıcalı'ya canlı yayında gelen sürpriz telefon da ailesinden oldu. Kızı Leyla Ilıcalı yayına bağlanıp "Baba biz 3 kardeş yardım yapacağız ama senin açıklamanı istiyoruz" dedi. Leyla, babasından onlar adına bağış yapmasını isteyince Acun Ilıcalı da "Ben de kızlarım adına 500 bin lira bağışlıyorum" dedi. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği'yle yaptığı yardımlarla adından sıkça söz ettiren Haluk Levent ise bu anlamlı geceye sessiz kalamadı. Ünlü şarkıcı, öğrenciler için 200 bin TL bağış yaptı. Fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile futbolcu eşi Gökhan Çıra da 200 bin TL bağışladı.

Atasay'ın sahibi Cihan Kamer bağışı gizli yapmak isterken Ilıcalı Kameri’n mesajını okurken gaf yaptı, Kamer'in adını okudu. Acun Ilıcalı 'kusura bakma abi' dedikten sonra Atasay adına yayına bağlanan temsilcisi 500 bin lira bağış yaptıklarını açıkladı.

Gecenin en yüksek bağışçısı ise Bahçeşehir Eğitim Kurumları oldu. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu başkanı Hüseyin Yücel canlı yayına bağlanarak 1 milyon lira bağışladıklarını duyurdu.

ACUN ILICAĞI BİLGİSAYAR KAMPANYASI TOPLAMI

Bağış’ın sonunda 7.5 milyon lira bağış toplandığını açıkladı. Bu rakama SMS'ler henüz dahil edilmedi.