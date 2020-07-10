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Acun açıkladı! Kadınların şampiyonu...
Survivor 2020'de elenen son isim sms oylaması sıralamasına göre belli oldu.
Survivor 2020 son bölümde dokunulmazlık oyunu ve eleme konseyi heyecanı yaşandı. 14 Temmuz'da İstanbul'da final yapacak olan Survivor'da kalan 5 yarışmacı, dörtlü finale kalabilmek için dokunulmazlık oyununda yarıştı. Dokunulmazlık oyunu sonunda yeni eleme adayının ismi de eleme potasına eklenince, çıkan iki eleme adayından SMS sıralamasında daha az oyu olan yarışmacı Survivor 2020 Şampiyonu olma hayallerine veda etti.