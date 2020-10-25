Açıköğretim sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Lise eğitimlerini Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açıköğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde devam eden binlerce aday açık lise sınavlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. Peki, Açıköğretim sınavları ne zaman? Açık lise sınavları nasıl yapılacak? İşte AÖL 1. dönem güz dönemi sınavları tarihleri ve merak edilenler...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme işlemleri tamamlandı. Açıköğretim Lisesi, Mesleki Açıköğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinde 2020 - 2021 eğitim yılı başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle sınavları nasıl yapılacağı binlerce açık lise öğrencisinin merak ettiği konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Müdürlüğü AÖL 1. dönem güz dönemi sınav tarihlerini açıkladı.

AÇIKÖĞRETİM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan Açık Öğretim İş takvimine göre, AÖL 1. dönem güz dönemi sınavları 5 - 6 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

AÖL 1. dönem sınav giriş belgeleri MEB Açıköğretim Lisesi sistemi http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden yayınlanacak.

MEB'TEN AÇIKÖĞRETİM MEZUNİYET KREDİSİ AÇIKLAMASI

Açık Öğretim Lisesi mezuniyet kredisi Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Bakanlık Makam Onayı ile 170 olarak belirlendi.

Mezuniyet şartlarını taşıyanlar (Ortak ve zorunlu dersi kalmayan, dönemi 8 ve üzeri, kredisi 170 ve üzeri) 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı 1. Dönem sınavları sonucunda mezun olanlar ile birlikte mezun olabilecek.