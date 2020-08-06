Açıköğretim psikoloji bölümü kapandı mı, sorusunun cevabı merak ediliyor. Açıköğretim psikoloji lisans bölümlerinin kapatılmasına yönelik, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun hazırladığı rapor ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşü doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvuruldu. Peki, AUZEF psikoloji bölümü kapandı mı? AUZEF psikoloji kaldırıldı mı?

İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan duyurdu. Altun, "açıköğretim psikoloji lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağı" yönündeki Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulunun raporuna ithafen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşünün YÖK'e bildirildiğini belirtti. Peki, Açıköğretim (AUZEF) psikoloji bölümü kapandı mı? AUZEF psikoloji kaldırıldı mı?

AUZEF PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ KAPANDI MI?

Açıköğretim eğitimi veren üniversitelerin psikoloji bölümü lisans eğitimini açmaları zaten bir süredir tartışılıyordu. Son olarak İstanbul Üniversitesi AUZEF’de psikoloji bölümünün açılması tartışmaları daha da hararetlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyu araştırması için Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'na talimat vermişti. Kurulun çalışmaları neticesinde ''psikoloji lisans eğitiminin büyük oranda uygulama gerektiren mahiyeti ve yükseköğretimde kalitenin korunması amacıyla örgün olarak yapılmasının daha uygun olacağı yönünde'' rapor Cumhurbaşkanı'na sunuldu.

Erdoğan, Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu'nun raporuna binaen Açık Öğretim Psikoloji Lisans programlarının kapatılmasının daha yararlı olacağını yönündeki görüşünü Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirdi. Konuyla ilgili açıklamayı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Twitter'dan yaptı. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir adım atılmadı.