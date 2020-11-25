25 Kasım 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.339 1.34 EURO 9,4620 -0.65
USD 7,9590 -0.58 ALTIN 463,060 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Açık lise sınavı ne zaman? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri!

25 Kasım 2020 Çarşamba - 12:51 | Son Güncelleme : 25 11 2020 - 12:51

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı 1. dönem sınavlarının koronavirüs tedbirleri kapsamında ertelenip ertelenmediği öğrenciler tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü, AÖL sınav tarihleri ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Açık lise sınavı ne zaman? Açık öğretim lise sınav tarihleri belli oldu mu? İşte AÖL sınav tarihleri...


Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri,  1. dönem sınavlarına az bir süre kala AÖL öğrencileri tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), açık lise sınavlarının yapılacağı tarihi açıkladı. Açık lise sınavı ne zaman? Açık öğretim lise sınav tarihleri belli oldu mu? İşte AÖL sınav tarihleri...
 
 
Lise eğitimlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) açık öğretim liselerinde devam eden öğrenciler, 1. dönemin sonuna yaklaşırken AÖL sınav tarihlerini araştırıyor. MEB sınav takvimini paylaştı. MEB'in yayımladığı sınav takvimine göre, sınavlar 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak.
 
AÇIK ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN? 
 
MEB Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, AÖL sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacak. 
 
AÖL 1. dönem sınavlarının sonuçları ise 28 Aralık'ta açıklanacak. 
 
AÖL SINAVA GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ALINABİLECEK?
 
AÖL sınav giriş belgeleri ise sistem üzerinden 2 Aralık Çarşamba günü adayların erişimine açılacak. Açık öğretim sınav yerleri http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden öğrenci şifresi ve kimlik numarası ile öğrenilebilecek. 
 
AÖL 2. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELLİ OLDU! 
 
MEB tarafından yayınlanan Açık Öğretim İş Takvimi'ne göre, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 4 - 31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. 
 
İŞTE MEB 2020-2021 AÇIK ÖĞRETİM İŞ TAKVİMİ 
 

ETİKETLER

Açık lise sınavı Açık öğretim lise sınav tarihleri AÖL sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi İş Takvimi AÖL Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri Açık lise sınavı ne zaman Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav tarihleri Açık Öğretim Lisesi açık lise sınavlarının yapılacağı tarih MEB Milli Eğitim Bakanlığı MEB Açık Öğretim Lisesi aolweb
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.