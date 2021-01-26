Açık lise kayıt yenileme 2021 tarihleri: AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır, yenileme ücreti ne kadar?

Lise eğitimine açıktan devam eden öğrenciler 1. dönemin sona ermesinin ardından 2020-2021 2. Dönem kayıt yenileme işlemlerine yöneldi. Kayıt yenileme işlemini yapacaklar Açık Öğretim Lisesi'nin sınavlarına ve kayıtlarına yönelik tarihleri öğrenmek istiyor. İşte AÖL kayıt yenileme 2021 tarihleri…

AÖL kayıt yenileme tarihleri 2021

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 tarihlerinde yapılacaktı. Ancak MEB kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini ileri bir tarihe erteledi. Ertelenen kayıt ve kayıt yenileme tarihleri netleşti.

1. Açık öğretim lisesi 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 22 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında olmak üzere, tekrar açılmıştır.

Eylül ve Ekim aylarında 2021 dönemi için ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif olan öğrencilerin, tekrar ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemi için ücret yatırmalarına ve başka bir işlem tesis etmelerine gerek yoktur. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

2. 2020 - 2021 Eğitim - Öğretim Yılı 1. Dönemde örgün eğitim kurumlarında aktif olan öğrencilerin ilk (yeni) kayıtları alınmayacaktır.

3. 2020/1. Dönem sınavından sonra açılacak olan; 2020/2. Dönemde sınavlar arasındaki sürenin kısa olması sebebiyle bu dönemde (2020/2. Dönem) sadece kayıt yenileme işlemleri (Bakan Onayı'' ile öğrencilerimizden kayıt yenileme ücreti alınmadan kayıt yenilemeler sistem üzerinden otomatik olarak) yapılacaktır. 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt kapsamında öğrenci kaydı alınmayacaktır.

4. 2020/1. Dönemde Açık öğretim lisesine yeni kayıt olacak öğrencilerden ortaokul veya ilköğretim mezuniyet bilgisi e-Okuldan gelen öğrencilerimizin kayıtları şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın halk eğitimi merkezlerimiz tarafından yapılacaktır.

Ancak; bu durumdaki öğrencilerimizin yeni kayıt işlemlerinin yapılması için halk eğitimi merkezlerimize mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile yeni kayıt isteğine dair dilekçelerini ulaştırmaları gerekmektedir (Öğrenci 18 yaşından küçükse ayrıca velisinin de talebi gerekmektedir). İlk (yeni) kayıt olmak için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve ilk (yeni) kayıt kılavuzunda belirtilen hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

5. Açık öğretim lisesinde kayıtlı olup;

a- Gazi/gazi eşi, çocuğu, anne veya babası,

b- Şehit eşi, çocuğu, anne - babası veya kardeşi,

c- İstiklal madalyası sahibi/şeref aylığı sahibi,

ç- % 40 ve üzeri engelli (özel eğitim) olan öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri; öğrencilerimizin ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini, mail, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın halk eğitimi merkezi müdürlüğü tarafından 2020-1. Dönemden başlamak üzere, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.

6. Kayıt yeniletmek için mail, faks vb. iletişim araçları ile müracaat eden öğrencilerimizin kayıtlarını takip etmeleri ve Kayıt Yenileme Kılavuzunda belirtilenler hususlar doğrultusunda işlemlerini yürütmeleri gerekmektedir.

7. Özel durumu olan öğrencilerimizin geçerli belgelerinin bir örneğinin halk eğitimi merkezi müdürlüğü arşivinde ve sisteminde taralı olması gerekmektedir.

https://aol.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_01/21105858_2020-2021-ilk_kayit.pdf

Açık Lise (AÖL) sınavları ne zaman?

Açık öğretim lisesi 2020-1. Dönem sınavları, çevrimiçi (online) olarak, 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayıp 01 Mart 2021 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar yapılacaktır.

25 Şubat 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/1. Dönem sınavı (çevrimiçi) ile 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan 2020/2. Dönem sınavı (çevrimiçi) arasındaki sürenin; 2020/2. Dönem yeni (ilk) kayıtları almak için çok kısıtlı olmasından nedeniyle (2020/2. Dönemde alınması gereken yeni (ilk) kayıtlar) 2020/1. Dönem kayıtları tekrar açılarak 22 Ocak-15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır.

Sınavlar arasındaki sürenin kısıtlı olmasından dolayı, 2020/2. Döneminin 25 Mart 2021 tarihinde başlayacak olan sınavı (çevrimiçi) için 2020/2. Dönemde ilk (yeni) kayıt işlemleri açılmayacaktır.

25 Mart sınavı için açılacak olan 2020/2. Dönemde sadece kayıt yenileme işlemi yapılacaktır. İlk (yeni) kayıt alınmayacaktır.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için 2020/1. Dönem ilk (yeni) kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 22 Ocak ile 15 Şubat 2021 tarihleri arasında tekrar açılacaktır.

Daha önce 2020/1. Dönem için kayıt yenileme işlemi yaptırmış ve öğrencilik durumu sistem üzerinde "Aktif" olan öğrencilerimizin tekrar kayıt yenileme işlemi yaptırmayacaklardır. Bu öğrencilerimiz isterlerse sınava girecekleri derslerini güncelleyebilirler.

İlk (yeni) kayıt olmak isteyen öğrencilerimizin bu tarihler arasında kayıt olmaları önemle rica olunur.

1.Dönem Sınav sonuçları açıklandığı zaman 2. Dönem Sınavları için kayıt işlemleri başlatılacaktır.''

2020-1 dönemi çevrimiçi (online) sınavı esaslarını belirleme çalışmaları Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile müştereken yapılmakta olup; sınavla ilgili aşağıdaki soruların cevapları çalışmaların sonucunda süreç içerisinde resmî web sitemiz olan http://aol.meb.gov.tr/ adresinden ayrıca duyurulacaktır.

AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır?

Öğrencilik Durumu Silik, Donuk ve Aktif öğrenciler kayıt yenileme sınav ücretleri anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacak. Bu öğrencilerin kayıt yenileme işlemlerini tamamlamak için halk eğitimi merkezi müdürlüklerine başvuru yapmalarına gerek yok.

Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacak. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden "Aktif" yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacak.