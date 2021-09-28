Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, CTE cezaevi izinleri ne zaman sona erecek?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü en son yaptığı açıklamada izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığı duyurmuştu. Alınan kararla açık cezaevi izinleri eylül ayı sonuna ertelenmişti. Eylül ayında sona yaklaştıkça mahkumlar ve mahkum yakınları açık cezaevi izinlerinin devam edip etmeyeceğini sorguluyor. Peki; cezaevi izinleri bitiyor mu? Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

Cezaevi izinleri hakkında yapılan aramalar yoğunlaştı. Mahkum ve mahkum yakınları “açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman sona erecek?” sorularına yanıt arıyor. Pandemi nedeniyle izin verilen açık cezaevinde kalan mahkumlar arama motorlarına yöneldi.

CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK, AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri, yeni bir açıklama yapılmadığı sürece 30 Eylül 2021 tarihinde sona erecek.

En son açık cezaevleri izinleri 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle 30 Eylül’e ertelenmişti.

DUYURU GELMİŞTİ

Adalet Bakanlığı Ceza Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün 30 Temmuz 2021 tarihinde yayımladığı son duyuruda:

"5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "29/07/2021 tarih ve 13588366-149-943 sayılı yazıları ile COVID-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına" dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.