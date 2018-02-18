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Acı haber geldi! 2 asker şehit

DHA |  18 Şubat 2018 Pazar - 20:44 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 22:59

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 asker şehit oldu.


Genelkurmay Başkanlığınca, Şanlıurfa'nın Akçakale  ilçesinde meydana gelen sele kapılan iki askerin naaşına ulaşıldığı bildirildi. 
 
Genelkurmay Başkanlığından, Akçakale'deki 3. Hudut Alay Komutanlığı  bölgesinde meydana gelen sele ilişkin bilgilendirme yapıldı.
 
Hudut Karakolu'nda nöbet görevini sürdürürken sele kapılan iki askerin  naaşlarına ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye  boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet,  şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk  milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
 

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