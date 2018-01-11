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ABD'li milyarderden Bitcoin uyarısı: Sonu kötü!

AA |  11 Ocak 2018 Perşembe - 1:02 | Son Güncelleme : 11 01 2018 - 1:02

ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett, "Kripto paralar hakkında genel olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bunlar kötü şekilde sonuçlanacak" dedi


Dünyanın en zengin 3'üncü kişisi olduğu belirtilen 87 yaşındaki Buffett, ABD'li CNBC televizyon kanalına, Bitcoin gibi kripto para birimleri hakkında değerlendirmede bulundu.
 
AA'nın haberine göre; Buffett, açıklamasında, "Kripto paralar hakkında genel olarak şunu kesinlikle söyleyebilirim ki bunlar kötü şekilde sonuçlanacak" ifadesini kullanırken, bunun nasıl ve ne zaman gerçekleşeceği hakkında bilgisi olmadığını ifade etti.
 
Geçen ay piyasaya sunulan Bitcoin vadeli işlemlerinde satın alma yapmadığını belirten Buffett, bu vadeli işlemlerde uzun veya kısa pozisyon almadığını da dile getirdi.
 
Buffett, kasım ayı sonunda yaptığı bir açıklamada, Bitcoin'in değer üreten bir varlık olmadığını vurgulayarak, Bitcoin'in gerçek bir değerinin olduğu görüşünü "şaka", kripto para piyasasını da "balon" olarak nitelendirmişti.
 
Uzmanlar, kripto para birimlerinin geçen yıl popüler hale gelerek çok hızlı yükseldiğine dikkati çekerken, kripto paralarda görülen sert düşüşlerin yatırımcıları kısa sürede büyük zarara uğratabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
 
Buffett, bugün itibarıyla 88,2 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 3'üncü kişisi kabul edilirken, başkanı olduğu Berkshire Hathaway yatırım firması 508 milyar dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük şirketleri arasında 6'ncı sırada yer alıyor.

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