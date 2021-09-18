18 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1880 1.29
USD 8,6610 1.58 ALTIN 487,760 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

ABD ile Türkiye arasında kritik görüşme!

18 Eylül 2021 Cumartesi - 1:27 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 1:27

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD'li mevkidaşı Wendy Sherman ile ikili ilişkilerin yanı sıra başta Afganistan, Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel konuları görüştü.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Önal ile Sherman arasında Washington'da 2021 ABD-Türkiye Yüksek Düzeyli Siyasi Diyaloğu kapsamında yapılan toplantıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
 
Açıklamaya göre Önal ile Sherman, Türk-Amerikan ilişkilerinin önemini vurguladıkları görüşmede, iki NATO müttefikinin ortak alanlardaki iş birliğini derinleştirme çabalarını ve ortak endişeler konusundaki yaklaşımlarını ele aldı.
 
Daha sonra Türk ve Amerikan heyetlerinin de katılımıyla başta Afganistan, Suriye ve Libya olmak üzere bölgesel konuların da ele alındığı kaydedildi.

ETİKETLER

Dışişleri ABD Libya
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.