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AB ilk kez siber saldırılar nedeniyle yaptırım uygulayacak

AA |  31 Temmuz 2020 Cuma - 13:36 | Son Güncelleme : 31 07 2020 - 13:36

Avrupa Birliği (AB), siber saldırılar düzenledikleri gerekçesiyle Rus ve Çinli 6 kişi ile aralarında Rus Askeri İstihbarat Servisinin (GRU) de bulunduğu 3 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı.


AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Kimyasal Silahların  Yasaklanması Örgütüne (OPCW) düzenlenen saldırı dahil olmak üzere 2018'deki  "WannaCry", "NotPetya" ve "Operation Cloud Hopper" adı verilen siber saldırıları  düzenleyen veya bunlara müdahil olanlar yaptırımlara maruz kalacak.
 
Yaptırımlar arasında seyahat yasağı ile varlıkların dondurulması  bulunuyor. Buna ek olarak AB üyesi ülkelerin vatandaşları ile bu ülkelerdeki  şirketler, listeye alınan kişi ve kuruluşlara fon sağlayamayacak.
 
AB Konseyinin açıklamasında, "Yaptırımlar, AB ve üyelerine yönelik  kötü amaçlı siber faaliyetlerin önlenmesi, caydırılması ve bunlara cevap  verilmesi için AB'nin siber diplomasi araçları içindeki seçeneklerden biridir.  AB, bu aracı kullanmıştır." denildi.
 
AB'nin yaptırım uygulayacağı kişilerden ikisi Çinli, dördü ise Rusya  vatandaşı. Listedeki kuruluşlar ise GRU'nun yanı sıra Çin'in "Tianjin Huaying  Haitai Science and Technology Development Co. Ltd (Huaying Haitai)" adlı şirketi  ile Kuzey Kore'den "Chosun Expo" isimli şirket.
 
"WannaCry" ve "NotPetya" adlı saldırılar 2018'de düzenlenmiş,  bunlardan birçok ülkedeki bilgisayarlar etkilenmişti. "Cloud Hopper" isimli  saldırının arkasında ise Çin'in desteklediği iddia edilen "APT10" adlı korsan  grubun bulunduğu belirtilmişti. Bu saldırıda ise birçok ülkedeki şirket ve devlet  kurumu hedef alınmıştı.
 
Bazı Batılı ülkelerin istihbarat servislerinin, çoğunlukla AB ve  Batılı ülkeleri hedef alan saldırıların arkasında Çin, Rusya ve Kuzey Kore  olduğuna dair raporlar hazırladığı ifade edilmişti.
 
AB, Rusya'yı Batı'ya yönelik siber saldırı kampanyası düzenlemekle  suçlamış, Rusya bu suçlamayı reddetmişti. Rusya, Hollanda'da bulunan OPCW'ya  düzenlenen saldırı için de hedef gösterilmişti. OPCW, eski Rus çifte ajan Sergei  Skripal ve kızına 2018'de İngiltere'de düzenlenen sinir gazı saldırısıyla Esed  rejiminin kimyasal silah kullandığına dair iddiaları soruşturuyordu.

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Avrupa Birliği siber saldırı yaptırım
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