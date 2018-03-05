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AA Finans'ın PPK beklenti anketi sonuçlandı

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 10:51 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 10:52

AA Finans'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 7 Mart Çarşamba günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor.


AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 22  ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.  
 
Buna göre, ekonomistlerin tamamı bir hafta vadeli repo ihale faiz  oranı (politika faizi), borçlanma faiz oranı (faiz koridorunun alt bandı),  marjinal fonlama oranı (faiz koridorunun üst bandı) ve geç likidite penceresi  (GLP) borç verme faiz oranında değişiklik beklemiyor.
 
TCMB, PPK'nın ocak ayı toplantısında politika faizini yüzde 8'de, faiz  koridorunun alt ve üst bandını sırasıyla yüzde 7,25 ve yüzde 9,25 düzeyinde, GLP  borç verme faiz oranını da yüzde 12,75'te sabit tutmuştu.  

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