A Milli Takım Euro 2020 şarkısı gündemde! Mustafa Sandal Milli Takım şarkısı sözleri (Bizim Çocuklar)

Milli Takım Şarkısı 2021 gündemdeki yerini aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 2002’de Tarkan ve Mustafa Sandal’ın hazırladığı şarkılarını çok beğendiğini söylemesinin ardından Mustafa Sandal’dan EURO 2020 şarkısı geldi. 2002 Dünya Kupası’nda Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” ve Mustafa Sandal’ın “Pazara kadar değil mezara kadar” şarkıları tüm Türkiye’nin hafızalarında yer etmişti. Mustafa Sandal’a EURO 2020 şarkısı için Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio’nun eşlik etti.
Milli takım şarkısı 2021 beğenilmedi!
EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takım, cuma günü İtalya'yla karşılaşacak. Maç öncesinde Milli Takımlar sosyal medya hesabı resmi turnuva şarkımızı yayınladı. A Milli Takım için Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun yaptığı EURO 2020 şarkısı beğenilmedi. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren futbolseverler, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı 'Bir oluruz yolunda' şarkısını paylaşarak, kısa sürede Tarkan’ı sosyal medya gündemine oturtular.
Şarkının heyecan yaratmadığını belirten taraftarlar, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı şarkıyı andı. Sosyal medyadan Mustafa Sandal'a yoğun eleştiri gelirken Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısı gündeme oturdu.
BİZİM ÇOCUKLARSeni deli gibi sevdik
Her şeyden fazla
Güneş gibi doğdun
Hep en doğru zamanda
Havaya gir de bir yüksel
Kopsun burda fırtına
Gittiğin yerde biz varız
Ölene kadar arkanda
Çünkü bizde aşk
Gerçek ve asil
Sorgu sual yok fazla
Karşımıza kim çıkarsa çıksın
Gözümüz hep yukarda
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Orda bi toplansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Şöyle bi sallansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar
Yık duvarı acıma
Yok kralın tacı da
Yok baharı kışı da
Sensin ilacı da
Bi dönsen virajı da
Kupaların yamacına
Uzansan inadına
Bizim Çocuklar!
O zaman şimdi hep birlikte, son ses, tek yürek: İnat diye buna derler, tarih yazacak #BizimÇocuklar! ?? ??? @EURO2020 pic.twitter.com/EagNMxVepP— Milli Takımlar #BizimÇocuklar (@MilliTakimlar) June 9, 2021