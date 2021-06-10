A Milli Takım Euro 2020 şarkısı gündemde! Mustafa Sandal Milli Takım şarkısı sözleri (Bizim Çocuklar)

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için hazırlanan şarkı, TFF tarafından paylaşıldı. Paylaşımın ardında gündem olan A Milli Takım Euro 2020 şarkısı merak edilip sorgulanmaya başlandı. İşte Mustafa Sandal Milli Takım şarkısı sözleri…

Milli Takım Şarkısı 2021 gündemdeki yerini aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 2002’de Tarkan ve Mustafa Sandal’ın hazırladığı şarkılarını çok beğendiğini söylemesinin ardından Mustafa Sandal’dan EURO 2020 şarkısı geldi. 2002 Dünya Kupası’nda Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” ve Mustafa Sandal’ın “Pazara kadar değil mezara kadar” şarkıları tüm Türkiye’nin hafızalarında yer etmişti. Mustafa Sandal’a EURO 2020 şarkısı için Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio’nun eşlik etti.

Milli takım şarkısı 2021 beğenilmedi!

EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takım, cuma günü İtalya'yla karşılaşacak. Maç öncesinde Milli Takımlar sosyal medya hesabı resmi turnuva şarkımızı yayınladı. A Milli Takım için Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun yaptığı EURO 2020 şarkısı beğenilmedi. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren futbolseverler, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı 'Bir oluruz yolunda' şarkısını paylaşarak, kısa sürede Tarkan’ı sosyal medya gündemine oturtular.

Şarkının heyecan yaratmadığını belirten taraftarlar, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı şarkıyı andı. Sosyal medyadan Mustafa Sandal'a yoğun eleştiri gelirken Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısı gündeme oturdu.

Mustafa Sandal Milli Takım şarkısı sözleri

BİZİM ÇOCUKLARSeni deli gibi sevdik

Her şeyden fazla

Güneş gibi doğdun

Hep en doğru zamanda

Havaya gir de bir yüksel

Kopsun burda fırtına

Gittiğin yerde biz varız

Ölene kadar arkanda

Çünkü bizde aşk

Gerçek ve asil

Sorgu sual yok fazla

Karşımıza kim çıkarsa çıksın

Gözümüz hep yukarda

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Orda bi toplansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim çocuklar

Zirveye çıkalım gel birlikte

Çıkalım da olay olsun

Şöyle bi sallansın bayraklar

Dikelim de olay olsun

İnat diye buna derler

Görecek herkes sonunda

İnat diye buna derler

Tarih yazacak bizim çocuklar

Yık duvarı acıma

Yok kralın tacı da

Yok baharı kışı da

Sensin ilacı da

Bi dönsen virajı da

Kupaların yamacına

Uzansan inadına

Bizim Çocuklar!