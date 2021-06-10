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A Milli Takım Euro 2020 şarkısı gündemde! Mustafa Sandal Milli Takım şarkısı sözleri (Bizim Çocuklar)

10 Haziran 2021 Perşembe - 7:16 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 7:16

EURO 2020'de mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımımız için hazırlanan şarkı, TFF tarafından paylaşıldı. Paylaşımın ardında gündem olan A Milli Takım Euro 2020 şarkısı merak edilip sorgulanmaya başlandı. İşte Mustafa Sandal Milli Takım şarkısı sözleri…


Milli Takım Şarkısı 2021 gündemdeki yerini aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in 2002’de Tarkan ve Mustafa Sandal’ın hazırladığı şarkılarını çok beğendiğini söylemesinin ardından Mustafa Sandal’dan EURO 2020 şarkısı geldi. 2002 Dünya Kupası’nda Tarkan’ın “Bir Oluruz Yolunda” ve Mustafa Sandal’ın “Pazara kadar değil mezara kadar” şarkıları tüm Türkiye’nin hafızalarında yer etmişti. Mustafa Sandal’a EURO 2020 şarkısı için Derya Uluğ, Irmak Arıcı ve Eypio’nun eşlik etti.

Milli takım şarkısı 2021 beğenilmedi!

EURO 2020'nin açılış maçında Milli Takım, cuma günü İtalya'yla karşılaşacak. Maç öncesinde Milli Takımlar sosyal medya hesabı resmi turnuva şarkımızı yayınladı. A Milli Takım için Mustafa Sandal, Derya Uluğ ve Eypio'nun yaptığı EURO 2020 şarkısı beğenilmedi. Sosyal medyada tepkilerini dile getiren futbolseverler, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı 'Bir oluruz yolunda' şarkısını paylaşarak, kısa sürede Tarkan’ı sosyal medya gündemine oturtular.

Şarkının heyecan yaratmadığını belirten taraftarlar, Tarkan'ın 2002 Dünya Kupası için yaptığı şarkıyı andı. Sosyal medyadan Mustafa Sandal'a yoğun eleştiri gelirken Tarkan'ın 'Bir oluruz yolunda' şarkısı gündeme oturdu.

 
Mustafa Sandal Milli Takım şarkısı sözleri

BİZİM ÇOCUKLARSeni deli gibi sevdik
Her şeyden fazla
Güneş gibi doğdun
Hep en doğru zamanda

Havaya gir de bir yüksel
Kopsun burda fırtına
Gittiğin yerde biz varız
Ölene kadar arkanda

Çünkü bizde aşk
Gerçek ve asil
Sorgu sual yok fazla
Karşımıza kim çıkarsa çıksın
Gözümüz hep yukarda

Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Orda bi toplansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar

Zirveye çıkalım gel birlikte
Çıkalım da olay olsun
Şöyle bi sallansın bayraklar
Dikelim de olay olsun
İnat diye buna derler
Görecek herkes sonunda
İnat diye buna derler
Tarih yazacak bizim çocuklar

Yık duvarı acıma
Yok kralın tacı da
Yok baharı kışı da
Sensin ilacı da
Bi dönsen virajı da
Kupaların yamacına
Uzansan inadına
Bizim Çocuklar!

 

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