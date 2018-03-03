Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'e ait 924 hedef hava harekatlarıyla imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak saat 17.00'den itibaren "Zeytin Dalı Harekatı"nın başladığı hatırlatıldı.

Harekatın Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) terörle mücadeleye yönelik kararları ve Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" çerçevesinde yürütüldüğü belirtilen bilgilendirmede, faaliyetlerin ayrıca Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edildiği bildirildi.

Bilgilendirmede, harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçlerin hedef alındığı, sivil/masum kişiler ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyetin gösterildiği vurgulandı.

Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesislerin de kesinlikle TSK unsurlarının hedefleri arasında bulunmadığı ifade edildi.

Hava Kuvvetleri tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalarca yasaklanmış mühimmatın kullanılmadığına dikkati çekilen bilgilendirmede, bu tür mühimmatın, TSK envanterinde bulunmadığı, kara ateş destek vasıtalarının da aynı esaslarla hareket ettiği bilgisi verildi.

Kullanılan silah ve mühimmat dahil tüm faaliyetlerin, Silahlı Çatışma Hukuku'na uygun ve meşru zeminlerde yürütüldüğüne işaret edilen bilgilendirmede, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a ait 924 hedefin hava harekatlarıyla imha edildiği açıklandı.