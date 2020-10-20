9 Kere Leyla filmi oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. Filmin başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Fırat Tanış, Elçin Sangu ve Alican Yücesoy’un yer aldığı, yönetmen koltuğunda Ezel Akay'ın oturduğu "9 Kere Leyla" filmi için geri sayım başladı. Peki, 9 Kere Leyla vizyon tarihi belli oldu mu? 9 Kere Leyla konusu ve oyuncu kadrosu…

Ezel Akay imzasını taşıyan dijital dizi ve film platformu için çekilen "9 Kere Leyla" filminin başrollerinde Haluk Bilginer, Demet Akbağ, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy gibi başarılı oyuncular bulunuyor. 9 Kere Leyla vizyon tarihi belli oldu mu? 9 Kere Leyla konusu ve oyuncu kadrosu…

9 KERE LEYLA VİZYON TARİHİ

4 Aralık 2020'de Dijital film ve dizi platformunda yayınlanacak.

9 KERE LEYLA KONUSU

Türk yapımı komedi filmi olan film konusu bir aşk üçgenini konu olarak ele almakta. Filmin konusu; Bir evlilik, iki aşk, üç bela, Dokuz Kere Leyla…

Adem (Haluk Bilginer), güzeller güzeli metresi Nergis (Elçin Sangu) için Leyla (Demet Akbağ) ile 20 yıllık evliliğini bitirmeye karar verir. Ancak Leyla’dan doğal bir yolla kurtulması neredeyse imkansızdır. Diğer yandan bu duruma bir çözüm bulamazsa, yasak aşkı Nergis, çok yakında parmaklarının arasından kayıp gidecektir. Üstelik Adem tüm bu aşk trafiğinin arasında kendisine ait antika el yazmasının peşinde olan Mahdum Bey (Fırat Tanış) ve kıskanç avukatı Haris (Alican Yücesoy) ile de uğraşmak zorundadır.